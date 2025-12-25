РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
По време на вчерашния телефонен разговор със своя български колега Георг Георгиев, външният министър на РСМ Тимчо Муцунски е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.
Припомняме, че по разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут у нас. След като проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни, последва и предложението към РСМ за спешни доставки на мазут с цел подпомагане на страната в условията на обявеното извънредно положение.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
По-евтин газ през април!
01.04
Над 178 млн. лева е платила държавата авансово на три фирми за разширяването на капацитета на "Чирен"
27.08
Илиян Василев: В България има достатъчно мощни среди, които печелят от посредничество и реекспорт на руски стоки
28.11
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:54 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
12:55 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
10:20 / 24.12.2025
Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и тр...
08:41 / 24.12.2025
Турски митничар бе затиснат от две коли на ГКПП Капитан Андреево-...
16:38 / 23.12.2025
CBS: Над 11 000 нови документа за Епстийн бяха публикувани през н...
15:58 / 23.12.2025
Анонимен
преди 13 мин.
Македонци и украинци са един дол дренки.
Анонимен
преди 1 ч. и 12 мин.
Затворете границите и ги оставете сърбия да ги храни тези негодници.
napalma
преди 1 ч. и 40 мин.
Оставете ги да мръзнат, тези долни и надменни същества ,докато не стигнат да се молят на колене. Какво им се навирате при всичките ,нагли, целенасочени действия от тяхна страна.Без милост за такива!
