Al Jazeera.
Разследването идва след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналата седмица, разкриха години на комуникация между Ягланд, който е бил министър-председател на Норвегия от 1996 до 1997 г., и Епстийн, включително имейли, които предполагат, че той е отсядал в дома на финансиста.
Okokrim, специалната полицейска единица на Норвегия за борба с икономическите престъпления, заявява в четвъртък, че е установила "разумни основания“ за разследване на Ягланд за утежнена корупция.
Агенцията заявява, че е поискала от Министерството на външните работи да отмени имунитета на Ягланд, който е бил и председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвета на Европа.
Разследват бивш норвежки премиер за връзки с Джефри Епстийн
