Българско движение "Син флаг“ отбелязва най-значимия си успех в утвърждаването на българския морски и екологичен туризъм. Общо 26 плажа и 6 пристанища по Черноморието са удостоени за сезон 2026 г. с престижното международно отличие "Син флаг“ – най-широко признатият в света стандарт за устойчиво управление на крайбрежните зони.

Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, което поставя България редом до дестинации, които залагат на чиста природа и безопасност, и подчертава устойчивите усилия на движението за подобряване на качеството на морската среда и туристическите услуги.

Отличието "Син флаг“ е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на високо ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.

Рекордните отличени плажове и пристанища със "Син флаг“ са ясен знак за повишаващите се стандарти на българското Черноморие и за стремежа на туристическия сектор към устойчиво развитие. Те отразяват дългосрочните усилия на концесионерите и местните власти да модернизират инфраструктурата, да подобрят безопасността и да осигурят чиста и поддържана среда за посетителите.

През 2026 година Международното жури на програма "Син флаг“ взе решение да награди:

Плажове:

Бялата лагуна, Албена, Кранево – Север, Кранево – Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа "Черноморец“, Бяла – Юг, Обзор – Централен, Робинзон, Свети Влас – Изток, Свети Влас – Нов, Свети Влас – Централен, Слънчев бряг – Север, Слънчев бряг – Централен, Слънчев бряг – Юг, Несебър – Юг, Поморие – Изток, Бургас – Север, къмпинг "Черноморец“, Созопол – Централен, Созопол – Харманите, Дюни, Дюни – Юг, Аркутино, Бутамята

Пристанища:

"Карантината“ – Варна, Марина "Диневи“ – Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

Присъждането на рекорден брой награди има пряко отражение върху имиджа на България като сигурна, чиста и конкурентна туристическа дестинация, съобщиха от Българско Движение “Син флаг" за Bgtourism. Плажовете със "Син флаг“ традиционно привличат повече туристи, особено семейства и гости от страни, които поставят силен акцент върху екологичните стандарти и безопасността. Забелязва се и нарастващ интерес от все по-голям брой съвременни български туристи, които търсят качество, сигурност и екологична отговорност.

Фактът, че България увеличава броя на своите "Сини флагове“, показва, че страната се движи в посока на европейските стандарти за качество и устойчивост, което е ключово за повишаване на конкурентоспособността на Черноморието.

Българско движение "Син флаг“ има ключов принос за:

въвеждането и поддържането на международните стандарти по българските плажове и пристанища;

провеждането на екологични образователни инициативи;

ежегодния мониторинг на качеството на водите на отличените плажове;

подпомагането на концесионерите в процеса на сертифициране;

популяризирането на устойчивия туризъм в България.

Ползите от "Син флаг“ за България и местните общности включват:

повишаване на конкурентоспособността на Черноморието;

подобряване на международния имидж на страната като устойчива туристическа дестинация;

стимулиране на инвестиции в инфраструктура и екологични практики;

удължаване на туристическия сезон;

повишаване на качеството на обслужване и безопасност;

по-висока разпознаваемост на отличените региони;

устойчиво развитие на бизнеса и местните икономики.

Рекордният брой отличени плажове и пристанища през 2026 г. е резултат от дългогодишната работа на Българско движение "Син флаг“ за въвеждане и поддържане на международните изисквания на програмата в България. Това признание показва, че страната уверено върви към устойчиво управление на крайбрежните зони и към туристически модел, който поставя природата и качеството на услугите на първо място.

България доказва, че може да бъде сред водещите европейски дестинации, когато става дума за чиста околна среда, безопасност и отговорно управление. Ролята на движението като единствен представител на програмата в страната е да гарантира, че всеки плаж и пристанище със "Син флаг“ отговаря на най-високите международни критерии – и резултатите са видими.

За концесионерите "Син флаг“ не е просто символ, а ежедневен ангажимент към туристите и природата. Те работят съвместно с Българско движение "Син флаг“, за да поддържат стандартите, които правят техните обекти предпочитано място за почивка.

За туристите "Син флаг“ е гаранция за чиста вода, безопасност и качествена инфраструктура. Това е отличието, което най-ясно показва, че плажът или пристанището са поддържани, сигурни и управлявани с грижа към природата. България има все повече такива места – и това е добра новина за всички, които избират Черноморието.