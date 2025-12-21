В английските супермаркети влязоха в коледна война за клиенти, което доведе до рекордни намаления. Популярни зеленчуци, които традиционно се слагат на празничната трапеза, бяха пуснати за по 5 пенса или 11 стотинки на килограм.Коледа в английските супермаркети подрани, тъй като Централната банка на Англия тази седмица намали основния лихвен процент на 3,75%, което е най-ниското ниво от почти 3 години. Това означава, че хората ще плащат по-ниски вноски по кредитите си и ще имат повече при за себе си. Експресни проучвания показаха, че те се готвят да похарчат над 24 млрд. паунда за Коледа, което е с 3,5% повече спрямо миналата година, предаде NOVA.Затова и магазините се състезават ожесточено за тези пари. Всички големи супермаркети пуснаха зеленчуци на цени между 5 и 15 пенса или между 11 и 33 стотинки, като някои търговци се наложи да въведат и лимит от по 4 или 8 опаковки от вид, след като се сблъскаха с голям интерес към промоцията си.Фермерският съюз пък се обяви против намаленията, тъй като създават погрешна представа за себестойността на английските зеленчуци. Веригите обаче отговориха, че всичко е за тяхна сметка и производителите получават пълната цена, на която продават продукцията си. Така че няма ощетени, а само повече помощ за борещите се с коледните разходи хора.