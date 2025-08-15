Новини
Репортер към Путин: Ще спрете ли да убивате цивилни?
Автор: Илиана Пенова 23:02Коментари (0)79
©
Докато Доналд Тръмп и Владимир Путин бяха пред камерите за срещата им в Аляска, репортери задаваха въпроси на лидерите, предава SkyNews.

Един от журналистите попита Путин дали "ще спре да убива цивилни“.

Руският президент не даде отговор, той посочи ухото си и сви рамене.



