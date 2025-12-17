Reuters, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.
Активите, оценени на около 22 милиарда долара и обхващащи нефтени находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят, са получили оферти от около дузина инвеститори, сред които Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и други.
Главният изпълнителен директор на Midad Energy Абдулела Ал-Айбан е брат на влиятелния съветник по националната сигурност на Саудитска Арабия Мусаед Ал-Айбан, който участва в мирните преговори между САЩ и Русия в Саудитска Арабия през февруари. Техният баща, Мохамед Ал-Айбан, беше първият началник на разузнаването на кралството.
Midad Energy планира изцяло кеш оферта за активите на "Лукойл", като средствата ще се държат в ескроу до премахването на санкциите срещу руската компания, съобщиха източниците. Сделката може да включва американски компании, добави един от източниците.
ФОКУС припомня, че САЩ вече блокираха двама от участници в сделката -Gunvor и американската банка Xtellus Partners. Като причина за отказа за Xtellus Министерството на финансите на САЩ заяви, че има заобикаляне на санкциите. Въпреки това руската страна видя голям потенциал в тази сделка.
ФОКУС припомня, че "Лукойл" има срок до 17 януари да продаде активите си, а работата на бензиностанциите може да продължи до 29 април 2026 г.
