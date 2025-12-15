Сподели close
Бившият министър-председател на Великобритания Риши Сунак дава показания пред разследващата комисия за COVID на 15 декември. Разследването се фокусира върху икономическото въздействие на пандемията и ще се съсредоточи върху периода, в който Сунак е бил министър на финансите, предава Sky News.

Биившият премиер към този момент е описал пред комисията ситуацията, в която се е намирал, когато е станал министър на финансите в началото на 2020 г. – трябвало е да изготви бюджет в рамките на няколко седмици, докато става все по-ясно, че предстои сериозен икономически шок.

По-късно сегашният премиер на Великобритания Кийр Стармър ще се яви пред Комитета за връзка с Камарата на общините, където ще бъде разпитван за работата на правителството му.