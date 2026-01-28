Съединените щати не изключват провеждането на военна операция срещу Иран. Това потвърди държавният секретар на САЩ и помощник на президента на САЩ по националната сигурност Марко Рубио, предава Sky News."Мисля, че е мъдро и разумно да се осигури такъв баланс на силите в региона, който ни позволява да реагираме и потенциално, но това не е задължително да се случи, превантивно да осуетим атака срещу хиляди американски военнослужещи и съоръжения в региона, както и срещу нашите съюзници. Надявам се, че няма да се стигне до това“, заяви той на изслушванията във външната комисия на Сената на САЩ, коментирайки военните приготовления на Вашингтон относно Иран.Рубио подчерта, че Вашингтон все още възнамерява да продължи да увеличава военното си присъствие в Близкия изток, в частност в Иран."Сега виждате способността [на Съединените щати] да разположат сили в региона, за да се защитят от евентуална иранска заплаха за нашия персонал“, заяви ръководителят на Държавния департамент на САЩ.