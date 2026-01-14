Calea Europeana.
"Всички добросъвестни румънци, независимо от коя страна на Прут живеят, разглеждат въпроса за обединението на двете държави като естествен процес", коментира той.
Той припомня, че Румъния официално е заявила готовността си да обсъжда този въпрос от 27 март 2018 г. с декларация, приета от парламента без нито един глас "против". "Това е официалната позиция на румънската държава. Тя не се е променила", подчертава той.
Томак заявява, че Румъния е готова по всяко време да седне на масата за преговори и сериозно да обсъди този сценарий, но само в случай, че Молдова "го разглежда като вариант".
"Това е тяхно право да решават своето бъдеще", посочва той.
На въпроса за готовността на Румъния за сценарий за обединение, включително от гледна точка на необходимата подкрепа от страна на партньорите от ЕС, съюзниците от НАТО и стратегическия партньор САЩ, Томак заявява, че "всички наши партньори знаят, че в Румъния и Република Молдова живее един и същ народ".
Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако този въпрос някога бъде подложен на референдум. Според нея на страната й става все по-трудно да "оцелява" самостоятелно.
