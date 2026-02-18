Румъния е задлъжнявала през 2025 г. с по 45 000 евро в минута, като публичният дълг за първи път е надхвърлил 60% от БВП, инфлацията остава близо 10%, а икономиката е изпаднала в техническа рецесия, съобщават местни медии.По данни на финансовото министерство през ноември 2025 г. дългът достига 1121,44 млрд. леи (60,2% от БВП) – повече от два пъти над нивото от 2020 г. Анализатори предупреждават, че бързото задлъжняване, насочено основно към заплати и потребление, а не към инвестиции, ще натовари бъдещите поколения.Икономиката е отбелязала спад второ поредно тримесечие, което потвърждава техническа рецесия, а инфлацията остава над 9% заради увеличени ДДС и акцизи. В същото време страната губи част от средствата по европейския план за възстановяване заради забавени реформи.Правителството въведе мерки за ограничаване на дефицита, включително замразяване на заплати и пенсии и повишаване на данъци, предаде БТА. Въпреки това дефицитът за 2025 г. е 7,65% от БВП, а дългът може да достигне 70% в следващите години, ако тенденцията продължи.Експерти предупреждават, че Румъния взема заеми главно за текущи разходи, а не за инвестиции, което поддържа висока инфлация и увеличава финансовите рискове. Само за пет години публичният дълг е нараснал с около 800 млрд. леи, като по-голямата част от средствата са отишли за заплати и пенсии, а малка част – за инвестиции, пише businessnovinite.bg.