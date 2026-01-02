Румъния вдигна изтребители заради дронове по границата с Украйна
Населението в северната част на румънския окръг Тулча е било предупредено чрез съобщение, изпратено от системата РО-Алърт (RO-Alert), че е възможно падане на обекти от въздушното пространство. Предупреждението е изпратено около 12 часа, а тревогата вече е отменена, информират о БТА.
Във връзка със случая са били вдигнати два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ, които да наблюдават граничната зона с Украйна в северната част на окръг Тулча.
Според данни на Инспектората за извънредни ситуации в Делта (ISU), цитирани от "Аджерпрес", никой не е звънял на единния номер за спешни повиквания 112, за да съобщи за инциденти по време на обявената тревога.
