"Има два аспекта. Крайните срокове влизат в сила на различни дати. За рафинерията на "Лукойл", която е юридическо лице, те влизат в сила сега. Рафинерията е в ремонт. Според оценката на енергийните експерти има практически достатъчно запаси, за да функционират доставките на бензин и дизел, без тази рафинерия да работи. Следователно Румъния ще подкрепи САЩ и другите страни от ЕС, за да приложи тези санкции на практика", допълни Боложан.
Относно мрежата от бензиностанции - крайният срок за влизане в сила на санкциите е средата на декември. "Мрежата има дял от над 20% от броя на бензиностанциите в Румъния и очакваме дотогава да се проведат преговорите между евентуалните купувачи на тази мрежа от бензиностанции и собственика на "Лукойл", посочи Илие Боложан.
По думите му има нормативен акт, който ще публикуват на 24 ноември. "Той е в напреднала фаза и чрез него Румъния установява механизъм за санкции, който допълва настоящата рамка, която имаме, и която ни позволява да налагаме санкции само за решения, взети от страните от ЕС. Така че следващата седмица той ще бъде приет. В зависимост от развитието на ситуацията през декември ще решим дали този механизъм ще бъде активиран или не", поясни Боложан.
Боложан е на мнение, че активирането на всеки механизъм трябва да отчита реалностите на пазара. Той обърна внимание на факта, че България е "напълно зависима" от рафинерията на "Лукойл" в Бургас.
Румънският премиер за санкциите срещу "Лукойл": Ще подкрепим САЩ и ЕС в прилагането им
