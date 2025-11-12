РБК-Украина, позовавайки се на публикация в руските медии.
"Русия изрази готовност да продължи преките преговори с Украйна по всяко време, ако от страна на Киев бъде проявена политическа воля. Руските дипломати отбелязват, че позицията на Москва по този въпрос остава непроменена – Истанбулската платформа остава отворена, а турските партньори потвърждават готовността си да приемат страните за диалог.
Представителят на Русия подчерта, че инициативата за връщане към преговорите остава актуална и при наличие на интерес от страна на Украйна Москва е готова да възобнови дискусиите без забавяне".
Украинската медия припомня, че по време на предишните кръгове Москва вече е предала на Киев редица предложения за организиране на преговорния процес.
Сред тях са инициативи за създаване на три работни групи, които биха могли да провеждат срещи в онлайн формат.
Въпреки това, украинската страна все още не е дала положителна реакция на тези инициативи.
Руската страна продължава да счита Истанбул за удобно и подходящо място за диалог, като подчертава, че всичко зависи от политическото решение на Киев.
По-рано преговорите между Украйна и Русия се провеждаха в Истанбул с посредничеството на Турция.
