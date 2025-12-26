Bloomberg.
Според руската космическа агенция "Роскосмос“ изстрелването е отложено за допълнителни проверки на бордовите системи и наземното оборудване. Програмата "Байтерек“ е в заключителна фаза, а допълнителните тестове трябва да осигурят безопасно и успешно първо изстрелване.
Ракетата "Союз-5“ трябваше да стартира до края на годината от новия комплекс "Байтерек“ на космодрума Байконур в Казахстан, който десетилетия наред беше основната космическа площадка на Русия. Програмата се позиционира като конкурент на SpaceX на Илон Мъск.
Разработката на "Союз-5“ изостава от графика поради години на забавяния и санкции, наложени след анексията на Крим през 2014 г. и разширени след пълномащабното нахлуване на РФ в Украйна през 2022 г.
"Роскосмос“ съобщи, че новата дата за изстрелване ще бъде определена след приключване на всички тестове и съгласуване между участниците в програмата.
Освен това руската космическа програма се сблъска с други проблеми. В края на ноември стартиращата площадка в Байконур беше повредена по време на изстрелването на ракета към Международната космическа станция, което временно попречи на пилотираните полети. Ремонтът на стартиращата площадка се планира да приключи до края на февруари.
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
©
Още по темата
/
Мисията Axiom 4 на НАСА се подготвя за изстрелване: Индия, Унгария и Полша изпращат астронавти на МКС
25.06
Първият български спътник "Балкан-1" бе изстрелян в околоземна орбита с ракета Falcon 9 на SpaceX
15.01
SpaceX ще получи 843 милиона долара от НАСА, за да "унищожи" Международната космическа станция
27.06
Още от категорията
/
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
РСМ отказа мазут от България, според Муцунски няма нужда
13:02 / 25.12.2025
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:54 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
12:55 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
10:20 / 24.12.2025
Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и тр...
08:41 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.