официалния руски портал за правна информация.
Тези документи са подписани между 1992 и 2002 г. Списъкът със споразумения, които са прекратени от Министерството на отбраната на Русия, включва споразумения за "сътрудничество във военната област“ с България, Германия, Полша, Румъния, Дания, Норвегия, Нидерландия, Хърватия, Белгия и Чехия, както и меморандум, сключен от министерствата на отбраната на Руската федерация и Великобритания.
Отменяемите споразумения са част от правната рамка, която регулираше двустранното военно сътрудничество между подписалите ги страни, установена след разпадането на Съветския съюз, отбелязват руските медии.
През октомври Държавната дума денонсира споразумението за унищожаване на плутоний със Съединените щати и няколко протокола към него.
Даскала1
преди 26 мин.
България е фашистка държава и рискува руснаците отново да ни окупират и поискат репарации. Това устройва ли ви?
Anny55
преди 2 ч. и 0 мин.
България е европейска държава! Какво по-хубаво да го чуеш лично от руските боклуци :)
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.