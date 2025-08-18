ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ранени
Двугодишно момченце е било убито при атака с дрон във втория по големина град в Украйна, съобщи Олег Синегубов в публикация в Telegram.
Той добави, че броят на ранените при нападението "непрекъснато нараства“.
Кметът Игор Терехов заяви, че 17 души са ранени, включително шест деца.
