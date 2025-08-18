Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ранени

© Губернаторът на Харковска област в Източна Украйна заяви, че при нощна руска въздушна атака срещу жилищен район са убити най-малко четирима души, включително малко дете, пише SkyNews.



Двугодишно момченце е било убито при атака с дрон във втория по големина град в Украйна, съобщи Олег Синегубов в публикация в Telegram.



Той добави, че броят на ранените при нападението "непрекъснато нараства“.



Кметът Игор Терехов заяви, че 17 души са ранени, включително шест деца.