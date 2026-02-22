Руските системи за ПВО свалиха 11 дрона, насочващи се към Москва
"Аварийните служби работят на мястото на на свалените дронове“, написа той в платформата MAX.
Московските летища преустановиха кацанията и излитанията на самолети, за да се гарантира безопасността на полетите. Малко по-късно бе обявено, че московските летища са възобновили полетите си.
