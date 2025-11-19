Reuters.
"Станциите ще бъдат затваряни поетапно, тъй като запасите от гориво се изчерпват“, се казва в изявление на Teboil.
Според уебсайта на Teboil, веригата има 430 бензиностанции във Финландия - около една пета от общия брой от 2250 бензиностанции в страната, според отраслов доклад за 2024 г. Компанията заяви, че очаква да продаде мрежата като част от текущите планове на ''Лукойл'' за продажба на чуждестранните си активи.
По-рано Финландският орган за финансов надзор информира банките и други финансови институции, работещи по неговите правила, за необходимостта от предпазливост при взаимодействие с ''Лукойл ''и структури, които пряко или косвено му принадлежат.
''Фокус'' припомня, че Министерството на финансите на САЩ заяви вчера, че санкциите на САЩ срещу ''Роснефт'' и ''Лукойл'' намаляват приходите на Русия от петрол и вероятно ще доведат до допълнителен спад в продажбите на руски петрол.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) отбеляза, че предварителният анализ на санкциите, наложени на 22 октомври, потвърждава, че те "имат желания ефект на намаляване на приходите на Русия чрез намаляване на цената на руския петрол и, следователно, на способността на страната да финансира военни операции срещу Украйна“.
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
