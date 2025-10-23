ЗАРЕЖДАНЕ...
Руснакът, обвинен за взрива в Бейрут, остава в ареста
Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище.
Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия, пише bTV.
В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.
