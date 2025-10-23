Сподели close
Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди 5 години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България.

Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище. 

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия, пише bTV. 

В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.