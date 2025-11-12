Сподели close
От днес най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair няма да позволява на пътниците да използват разпечатани бордни карти. Вместо това се очаква те да показват дигиталната карта от приложението на своите смартфони, предава The Independent. Според авиокомпанията това ще осигури "по-добро изживяване" за малката група пътници, които все още ползват хартия.

Ryanair отбелязва, че 85–90% от клиентите вече използват дигитални бордни карти, а новата политика цели да прехвърли останалите към приложението, като същевременно намали разходите и улесни обслужването. Приложението предлага и известия за изходите, закъсненията и възможностите за покупки по време на полета.

Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри уверява, че пътниците без смартфон или с изтощена батерия няма да имат проблем. "Стига да сте се регистрирали онлайн, ще получите безплатно хартиена бордна карта на летището. Всичко е наред, ако сте регистрирани предварително", казва той.

Промяната не засяга пътниците от Мароко, където правителството все още изисква хартиени бордни карти. Ryanair уверява, че приложението отговаря на стандартите за достъпност и предлага специална помощ на летищата за хора със зрителни увреждания. Въпреки това новата политика може да създаде стрес за някои пътници, особено при проблеми с батерията или интернет връзката.

Ryanair отбелязва, че бордните карти са достъпни офлайн след регистрация, а при технически проблеми компанията разполага с план за реагиране на ИТ инциденти. Преминаването към дигитални бордни карти е част от глобалната тенденция към по-автоматизираното и безхартиено пътуване, като следващата стъпка може да бъде биометрично разпознаване за преминаване през контролни точки и качване на борда.