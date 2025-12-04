Sky News.
Докладът от 174 страници на бивш съдия от Върховния съд, в който се посочва, че е имало "пропуски“ в управлението на случая с 74-годишния Сергей Скрипал.
Бившият член на руското военно разузнаване е пристигнал в Обединеното кралство по програма за обмен на затворници, след като е бил осъден за шпионаж в полза на Великобритания.
Седемседмично разследване, струващо над 8 милиона лири, е установило, че атаката с "Новичок“ на 4 март 2018 г. е могла да бъде избегната само ако той е бил скрит с напълно нова самоличност, което не е било подходящо по това време.
Скрипал и дъщеря му Юлия, 41-годишна, която също е била отровена, са били в тежко състояние след атаката с "Новичок“, заедно с тогавашния полицейски служител Ник Бейли, който е бил изпратен да претърси дома им. Всички те са оцелели.
Но 44-годишната Доун Стърджис несъзнателно се напръскала с "Новичок“, даден й от партньора й 52-годишния Чарли Роули в бутилка с парфюм месеци по-късно – на 30 юни 2018 г. Роули твърди, че е намерил бутилката на улицата.
Стърджис, майка на три деца, припаднала в апартамент в Еймсбъри, Уилтшър, и починала в болница малко повече от седмица по-късно, на 8 юли, докато Роули останал в тежко състояние, но оцелял.
Лорд Хюз заявява, че Стърджис е получила "напълно подходяща“ медицинска помощ, но състоянието й било "несъвместимо с живота“ от много ранен етап на лечението.
Рзследване: Путин е одобрил атаката с "Новичок" в Солсбъри
©
Още от категорията
/
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните при акция за разследване на измами
02.12
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
22:56 / 03.12.2025
ЕС се съгласи на пълна забрана на вноса на руски газ до края на 2...
10:31 / 03.12.2025
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задъ...
16:26 / 02.12.2025
Биткойнът бележи най-големия си спад от октомври насам, а криптов...
15:13 / 01.12.2025
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на н...
09:39 / 01.12.2025
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
08:50 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.