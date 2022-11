САЩ и съюзниците изпращат на Украйна оръжия срещу дронове и засилват контрола над използването им

© Все повече оборудване за борба с безпилотни самолети от САЩ и съюзниците им се изпраща в Украйна на фона на руските атаки срещу енергийната инфраструктура с произведени в Иран дронове, заяви пред американското военно издание Defense One високопоставен служител на Пентагона. По думите му, американската армия е увеличила усилията си за проследяване на използването на военната помощ.



Той потвърди съобщенията, че Русия използва безпилотни самолети камикадзе, доставени от Техеран, с които нанася "големи“ щети.



Петъчното съобщение за допълнителна помощ довежда общото оборудване за противовъздушна отбрана до 1400 преносими ракети с малък обсег Stinger и осем съвременни системи за ПВО NASAMS, пускови установки и техните ракети, заяви представителят на Пентагона.



"Два от тях ще бъдат в Украйна в много близко бъдеще, а още шест ще бъдат предоставени по-късно“, отбелязва още той.



Съединените щати също изпратиха на Украйна високоточни ракети VAMPIREs.



Съюзниците и партньорите на Вашингтон също изпратиха оръжия за противовъздушна отбрана, включително германския IRIS-T и словашки противовъздушен радар и ракетна батарея С-300 през април.



"САЩ също доставят много резервни части, за да поддържат украинските системи за противовъздушна отбрана от съветски тип в работно състояние“, отбелязва още високопоставеният служител на Пентагона.



Испания се съгласи да предостави система земя-въздух HAWK със среден обсег: "И това също е система, която ние насърчаваме други страни да предоставят.“



Но докато все повече военна помощ си проправя път към Украйна, някои законодатели се оплакват, че Пентагонът не успява да проследява къде отиват оръжията и помощта, отбелязва Defense One. Миналата седмица Държавният департамент публикува план за "противодействие на незаконното отклоняване“ на оръжия, предоставени на Украйна, към други източници.



Източникът на изданието заяви, че Министерството на отбраната е подновила посещенията на място, за да се увери, че помощта се използва правилно.



"Министерството на отбраната напълно подкрепя този план и поема активна роля като ключов изпълнител“, заявява събеседникът на Defense One.



Но докато законодателите може да имат притеснения, украинците не са дали на Министерството на отбраната никаква причина за притеснения, отбелязва служителят. "Ще ви кажа, че във всеки случай нашият екип от Киев, от посолството на САЩ, установи, че украинците са много прозрачни и способни да подкрепят проверката.“



По думите му, "[Министерството на отбраната] не е видяло достоверни доказателства за отклоняването на оръжия, предоставени от САЩ. Вместо това виждаме фронтовите части на Украйна да използват ефективно помощта всеки ден на бойното поле“.



Това е в съответствие с опита на американските сили на място, които докладваха на Defense One миналия месец, че украинците използват военната помощ веднага щом им бъде предоставена.