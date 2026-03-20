Newsmax, като се позова на източници в администрацията.
USS Boxer, USS Portland и USS Comstock са отплавали в Тихия океан на път за Близкия Изток, след като са получили заповед от военноморското командване за подсилване на ударната група в региона, твърди изданието. На борда на корабите има общо 4 хиляди войници, като те разполагат с изтребители F-35, ракети и десантни машини, с които могат да доставят пехотинци на иранския бряг.
Освен това на борда има различни видове хеликоптери – Viper, Knighthawk, Stallion, вертикално излитащият изтребител AV-8 Harrier, както и конвертоплан Osprey.
Трите десантни кораба ще се присъединят към другия такъв плавателен съд USS Tripoli, който вече е на път към Персийския залив. Възможно е към него да се добавят още два десантни кораба.
Общо шестте плавателни съда ще разполагат с възможност за десант на между 4 и 5 хиляди пехотинци, отбелязва Newsmax. Това засилва предположенията за завладяването на ключовия за иранската петролна промишленост остров Харг, както и за подсигуряване на защитата на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, допълва изданието.
текст: Милен Кандарашев
САЩ изпращат още кораби към Близкия Изток
