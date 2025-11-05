САЩ извършили тест на ракета Minuteman III, способна да носи ядрена бойна глава?
"Невъоръженият обратно връщащ се апарат (RV) на междуконтиненталната балистична ракета прелетя приблизително 4200 мили до изпитателния полигон за противоракетна отбрана "Роналд Рейгън“, съоръжение на Командването за космическа и противоракетна отбрана на американската армия, на атола Куаджалейн в Маршаловите острови“, се казва в изявление на 30-то крило на Космическите сили на САЩ.
Изпитанието беше счетено за успешно проведено, а самото изстрелване беше описано като рутинно. Според агенцията от САЩ твърдят, че то било е част от редовните проверки за готовност и точност на ракетната система Minuteman III, която е на въоръжение в САЩ повече от половин век.
Според Проекта за ядрена информация на Федерацията на американските учени, ВВС на САЩ експлоатират приблизително 400 ракети Minuteman III, които имат обхват над 6000 мили. Те са разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг.
"Това не е просто изстрелване, а цялостен тест, потвърждаващ способността на системата да изпълнява основната си мисия“, заяви подполковник Кари Рей, командир на 576-та тестова ескадрила, предава руската медия.
Тестът бе вторият през последните два месеца: през септември американските подводни сили изстреляха четири невъоръжени ракети Trident II D5 в Атлантическия океан. Самата ракета Minuteman III беше тествана преди това през февруари.
