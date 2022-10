САЩ налагат нови санкции на иранския петрол

© САЩ наложиха санкции на китайски оператор за съхранение на суров петрол и девет други субекта, обвинени в нарушаване на ограниченията върху износа на ирански петрол, докато администрацията на Байдън търси начини да прекъсне финансовата спасителна линия и да притисне Техеран да се върне към ядрената сделка от 2015 г., пише Bloomberg.



Санкциите са срещу Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd., компания, която "осигурява жизненоважен канал за търговията с ирански петрол“, се казва в изявление на Държавния департамент. Девет други организации от Китай, Хонконг, Иран, Индия и Обединените арабски емирства също са засегнати от ограничения, се казва в съобщението.



В отделно изявление Министерството на финансите поясни, че санкциите са срещу мрежа от компании, свързани с продажбата на "ирански нефтохимикали и петролни продукти на стойност стотици милиони долари на крайни потребители в Южна и Източна Азия“.



Иран увеличи износа на петрол в лицето на режима на санкции, който влезе отново в сила, след като бившият президент Доналд Тръмп напусна многонационалното ядрено споразумение с Иран през 2018 г. Този износ наскоро спадна от пика си от 1 милион барела на ден, тъй като Техеран е изправен пред нарастване на конкуренция от Русия, която има желание да продава на намалени цени, за да се противопостави на отделен набор от санкции, наложени заради войната в Украйна.



Администрацията на Байдън започна преговори за връщане към многонационалното споразумение, известно като Съвместен всеобхватен план за действие, малко след встъпването си в длъжност. Но тези преговори влязоха в задънена улица заради настояването на Иран президентът Джо Байдън да гарантира, че никоя бъдеща американска администрация няма да се откаже от сделката, както направи Тръмп – нещо, което според американски служители той не може да направи.



"Тъй като Иран продължава да ускорява ядрената си програма в нарушение на СВПД, ние ще продължим да ускоряваме прилагането на нашите санкции върху продажбите на петрол и нефтохимически продукти на Иран“, посочват от Държавния департамент.



Връщането към сделката може да донесе облекчение на доходоносната петролна търговия на Иран, но повечето анализатори се съмняват, че тя ще бъде възстановена преди междинните избори в САЩ през ноември, ако изобщо това се случи. Междувременно Иран не изпитват липса на купувачи, като основният от тях е Китай.



САЩ трябва да прекратят "грешната си политика“ на прилагане на санкции и да направят повече за възобновяване на преговорите с Иран, заяви в петък говорителят на китайското външно министерство Мао Нин на редовен брифинг за пресата в Пекин.