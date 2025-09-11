ЗАРЕЖДАНЕ...
|САЩ отбелязват 24-ата годишнина от атаките на 11 септември
"Нека всички помнят"
На 11 септември 2001 г. атентатори самоубий отвлякоха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, като убиха хиляди хора, а събитието имаше дълбоки последици по целия свят.
Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени едновременно от малки групи похитители.
След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.
Два самолета се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.
Сградите бяха обхванати от пожар, затваряйки хората на горните етажи и обгръщайки града в дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в огромни облаци прах.
Трети самолет разруши западната фасада на Пентагона – гигантската централа на американската армия, намираща се в непосредствена близост до столицата Вашингтон.
Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания. Смята се, че похитителите са имали намерение да атакуват Капитолия във Вашингтон.
Общо 2977 души (без да се броят 19-те похитители) загубиха живота си, повечето от тях в Ню Йорк:
Всички 246 пътници и членове на екипажа на борда на четирите самолета загинаха.
В кулите Близнаци загинаха 2606 души – на място или по-късно от наранявания, получени по време на атаката.
В Пентагона загинаха 125 души.
Най-младата жертва е двугодишната Кристин Ли Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън, като и двете жертви са от отвлечените самолети.
Когато първият самолет се разбива, в двете кули са се намирали около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души са успели да избягат от етажите над зоната на удара в Южната кула.
Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, които се пореха за потушаване на огъня в токсични отломки.
Ислямистка екстремистка мрежа "Ал Кайда" бе обвинена в планирането на атаките.
Водена от Осама бин Ладен, "Ал Кайда" обвини САЩ и техните съюзници за конфликтите в мюсюлманския свят.
Смята се, че членът на групата Халид Шейх Мохамед е подготвл заговора и е помогнал за набирането на пилотите, някои от които са били обучени в САЩ.
По-малко от месец след атаките, тогавашният президент на САЩ Джордж Буш-младши поведе инвазия в Афганистан - подкрепена от международна коалиция - за унищожаване на "Ал Кайда" и залавяне на Бин Ладен.
Едва през 2011 г. обаче американските войски най-накрая откриха и убиха Бин Ладен в съседен Пакистан.
Халид Шейх Мохамед бе арестуван осем години по-рано в Пакистан.
"Ал Кайда" все още съществува. Тя е най-силна в Субсахарска Африка, но дори и сега има членове в Афганистан.
Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г. след близо 20 години, което предизвика опасения у мнозина, че ислямистката мрежа може да се завърне.
