УНИАН.
Предложенията предизвикаха ожесточени спорове в преговорите между САЩ и техните традиционни европейски съюзници. Според The Wall Street Journal резултатът от тези дебати може да промени радикално икономическата карта на континента. Плановете са изложени в приложения към текущи мирни инициативи, които не са публично достъпни.
Документите предвиждат американски финансови институции и компании да получат достъп до около 200 млрд. долара замразени руски активи, които да бъдат използвани за проекти в Украйна. Сред идеите е изграждането на огромен център за данни, захранван от АЕЦ "Западная". Друго приложение описва по-широка американска концепция за "размразяване" на руската икономика: инвестиции в стратегически сектори - от добива на редкоземни елементи до нефтените операции в Арктика - както и възстановяване на руските енергийни доставки за Западна Европа и света.
Някои европейски представители, запознати с документите, признават, че се колебаят доколко да приемат сериозно част от идеите. Един от тях ги сравнява с предложението на Тръмп да изгради курорт в стил "Ривиера" в Газа. Друг определя евентуалните енергийни сделки между САЩ и Русия като "икономическа версия на Ялта", напомняйки за подялбата на Европа след Втората световна война. Европейските институции имат собствен план: да използват същите замразени руски средства, държани в Европа, като обезпечение за кредити към украинското правителство - за покупка на оръжия и за поддържане на държавния апарат, чиито ресурси бързо се топят.
В същото време те се опасяват, че американският подход към прекратяването на войната ще даде на Москва необходимото време да стабилизира икономиката си и да възстанови военния си потенциал. Нов анализ на западната разузнавателна служба, цитиран от WSJ, сочи, че руската икономика е в рецесия вече шест месеца, а едновременното водене на военна икономика и поддържането на контрол върху цените създават системни рискове за банковия сектор. Американските преговарящи твърдят, че европейският подход би изчерпал бързо наличните замразени активи.
Вашингтон, напротив, смята да привлече висши мениджъри от Уолстрийт и милиарди от частни инвестиционни фондове, за да увеличи ресурсите многократно. По думите на един от участващите в преговорите, сумата може да достигне 800 млрд. долара под американско управление. "Логиката ни е проста - ние знаем как се създава растеж във финансите", коментира той.
САЩ предоставиха на Европа таен план за връщане на Русия в световната икономика
©
Още по темата
/
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
24.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Папа Лъв XIV: Изявленията на Тръмп са насочени към разрушаване на...
14:07 / 10.12.2025
Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социа...
11:41 / 10.12.2025
На американските инвеститори е предложено да компенсират загубите...
16:58 / 09.12.2025
Тръмп: Европа е западаща група от нации, ръководена от слаби хора...
15:43 / 09.12.2025
Близо 80% продукта поръчани от платформите Temu и Shein не отгова...
09:38 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.