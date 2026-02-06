фициално съобщение на американската дипломатическа мисия.
В предупреждението за безопасността, публикувано от "виртуалното посолство“ на САЩ в Техеран, гражданите са предупредени за пречки в работата на транспорта, затваряне на пътища, спиране на обществения транспорт и ограничаване на достъпа до интернет и мобилни комуникации.
На американците се препоръчва да планират заминаването си, без да разчитат на помощта на правителството на САЩ, тъй като полетите са ограничени или отменени, а ситуацията може да се промени без предупреждение.
Предупреждението също подчерта високите рискове за гражданите на САЩ, включително възможността за задържане или разпити от страна на иранските власти.
Техеран не признава двойното гражданство, поради което лицата с ирано-американски паспорт могат да бъдат разглеждани само като граждани на Иран, което значително ограничава консулските възможности на САЩ за тяхната защита.
САЩ призоваха гражданите си веднага да напуснат Иран заради заплаха за сигурността им
