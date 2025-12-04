САЩ разрешава определени трансакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия
Според документа, лицензът позволява транзакции с международното дъщерно дружество на "Лукойл" и свързани компании с цел закупуване на стоки и услуги, техническа поддръжка, експлоатация и ликвидация на физически бензиностанции, разположени извън територията на Русия.
Блокираните сметки на тези организации могат да бъдат използвани за тези одобрени транзакции, според изявление на Министерството на финансите на САЩ, цитирано от b92.net. Министерството предупреждава, че този лиценз не позволява транзакции с руски държавни финансови институции или директни преводи към Русия.
