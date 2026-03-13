САЩ разрешават продажбата на руски петрол, който в момента се намира на танкери
Това става ясно от документ на Министерството на финансите, публикуван на сайта на ведомството.
От Службата за за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разрешават суровината да бъде транспортирана и разтоварвана от танкерите, които я превозват, до 11 април тази година.
В издадения лиценз се казва, че разрешението дава възможност на корабите да влизат в пристанища за спешни ремонти, и ако нещо застрашава живота и здравето на екипажите.
Лицензът дава възможност за търговия и с петролни продукти, произведени от поставени по-рано под санкции руски активи.
Това, на практика, е частичната отмяна на санкциите срещу Русия, за които говореше американският президент Доналд Тръмп преди дни.
В лиценза изрично се казва, че разрешението не се отнася за търговия с активи, собственост на Иран.
текст: Милен Кандарашев
