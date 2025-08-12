САЩ са в летен пик на разпространение на COVID

© Лятната COVID вълна в САЩ не само не се забавя, но един ключов индикатор за проследяване на разпространението на вируса се е увеличил, сочат последните данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), пишат cbsnews.com, предаде Zdrave.net.



След последната актуализация от края на миналата седмица официалните данни на CDC показват, че активността на отпадъчните води за COVID-19 вече е на "умерено“ ниво в цялата страна, в сравнение с "ниското“ ниво през предходната седмица.



Нивата на вируса в отпадъчните води за вируса в момента са най-високи в западната част на САЩ, показват още данните. Щатите в този регион с високи нива са Аляска, Калифорния, Колорадо, Невада и Юта.



"Мониторингът на отпадъчните води може да открие вируси, разпространяващи се от един човек на друг в рамките на общността, по-рано от клиничните тестове и преди болните да се обърнат към лекар или да попаднат в болница“, отбелязва CDC.



"Ако се доказват повишени нива на вирусна активност в отпадъчните води, това може да показва, че има по-висок риск от инфекция“, припомнят специалистите.



Други показатели също показват увеличение на заболяването. CDC изчислява, че инфекциите с COVID нарастват или вероятно нарастват в 45 щата, което е увеличение спрямо 40 щата през предходната седмица.



И въпреки че седмичният процент на посещенията в спешните отделения за COVID като цяло е нисък в сравнение с предходната седмица, посещенията в спешните отделения по повод на инфекцията също са се увеличили.



Тъй като броят на случаите на COVID в страната се увеличи миналия месец, главният медицински кореспондент на CBS News д-р Джон Лапук коментира, че това е вече позната тенденция типична за летните пикове.



"Сега знаем, че има зимен пик и след това има летен пик“, каза д-р Лапук.



"Всяка година броят на смъртните случаи и броят на хоспитализациите постепенно намаляват с всеки изминал сезон. Така че това е добрата новина. Но хората не трябва да игнорират тези пикове и това се отнася особено за уязвимите – възрастни хора, подрастващи и онези, които са с отслабен имунитет, тъй като те все още могат да се разболеят наистина тежко“, подчерта той.