Barrons, позовавайки се на министъра на вътрешната сигурност на страната Кристи Ноем.
"По указание на президента на САЩ Доналд Тръмп незабавно нареждам на USCIS (Службата за гражданство и имиграция на САЩ) да спре програмите DV1, за да се гарантира, че американците повече няма да бъдат ощетявани от тази пагубна програма“, цитира агенцията думите на Ноем.
Вечерта на 13 декември в Браунския университет в град Провидънс (щат Род Айлънд) е станала стрелба. Най-малко двама души са загинали, а девет са ранени. ФБР е обявило награда от 50 000 долара за информация за стрелеца в Браунския университет.
САЩ ще преустановят лотарията за зелени карти
