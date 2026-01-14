Fox News.
"Паузата ще започне на 21 януари и ще продължи за неопределено време, докато Държавният департамент не преоцени процеса на обработка на визи“, се посочва в изданието, позовавайки се на дипломатически меморандум.
Според документа, консулските служители са инструктирани да отказват визи въз основа на действащото законодателство, докато не приключи прегледът на процедурите за проверка и подбор на кандидатите.
Според Fox News списъкът на засегнатите от паузата държави включва Сомалия, Русия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Тайланд, Йемен и други.
Руският съюз на туристическата индустрия (РУТ) заяви пред РИА Новости, че приблизително 162 000 руснаци са посетили Съединените щати през първите девет месеца на 2025 г. Това е с 10% повече от същия период през 2024 г. Сега туристическият поток на практика ще спре за неопределено време.
От януари 2025 г. насам Държавният департамент е анулирал 85 000 визи като част от политиката на президента Доналд Тръмп "Направим Америка отново безопасна“.
В деня на встъпването си в длъжност американският президент обеща незабавно да спре влизането на нелегални имигранти в Съединените щати и да започне процеса на екстрадиция на милиони мигранти.
