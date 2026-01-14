Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза на ''Лукойл'' за продажба на чуждестранните му активи до 28 февруари, предаваСлужбата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи своя лиценз, който изтича на 17 януари, до 28 февруари. Този лиценз разрешава преговори и условни споразумения с ''Лукойл'' за продажба на Lukoil International GmbH (LIG, която притежава чуждестранните активи на петролната компания).Според съответния документ, публикуван на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от получаване на отделно одобрение от OFAC.