СЗО предупреди за нов щам на грипа
© Фокус
90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион са на този нов вариант.
Високата заболеваемост от грип вече е отчетена в 27 държави в Европа. В момента най-засегнати са Великобритания, Ирландия, Черна гора, Сърбия и Словения.
В тези страни повече от половината от пациентите са с положителен резултат за грип, пише bTV. От Световната здравна организация очакват пик вероятно още в края на месеца или началото на януари.
Здравните експерти препоръчва ваксинация, редовно проветряване на затворени помещения и спазване на мерките за защита като носене на маски на обществени места.
Симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.
