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|ÑÇÎ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà èìóíèòåòà ñëåä áîëåäóâàíå îò êîðîíàâèðóñ
Îêîëî 300 ïàöèåíòè â Þæíà Êîðåÿ ñà äàëè ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà COVID-19 íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëåä êàòî ñà îçäðàâåëè.
"Íÿêîè ïàöèåíòè, êîèòî ñà äàëè îòðèöàòåëíè ïðîáè, ñëåä ñåäìèöà, äâå èëè ïîâå÷å ñà ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà, å, ÷å äîêàòî äðîáîâåòå ñå âúçñòàíîâÿâàò, â òÿõ îñòàâàò ìúðòâè êëåòêè. Ïðè èçñëåäâàíå ñ PCR, èìåííî òå äàâàò ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà íå å èíôåêöèÿ, íå å ïîâòîðíî çàðàçÿâàíå, íå å ïîâòîðíî àêòèâèðàíå, âñúùíîñò òîâà å ÷àñò îò ëå÷åáíèÿ ïðîöåñ.
Îùå ïðåç ôåâðóàðè Êèòàé ñúîáùè çà ïúðâè ñëó÷àé íà èçëåêóâàí ïàöèåíò, äàë ïî-êúñíî ïîëîæèòåëíà ïðîáà. Ïîäîáíè ñëó÷àè ñà ðåãèñòðèðàíè è â ßïîíèÿ",
êàçà Ìàðèÿ âàí Êåðêõîâå, òåõíè÷åñêè åêñïåðò îò ÑÇÎ:
"Ìîãàò ëè õîðàòà äà ñå çàðàçÿò ïîâòîðíî? Òîâà, êîåòî çíàåì äîñåãà, å, ÷å êîãàòî íÿêîé ñå çàðàçè ñ COVID-19, ñúçäàâà àíòèòåëà è òå èçãðàæäàò èìóíèòåò åäíà, äâå èëè òðè ñåäìèöè ñëåä èíôåêöèÿòà. Íî ñåãà ñå îïèòâàìå äà ðàçáåðåì äàëè òàçè ðåàêöèÿ îçíà÷àâà, ÷å òå ðàçïîëàãàò ñ èìóíèòåò, äàëè èìàò ñèëíà çàùèòà ñðåùó çàðàçàòà è àêî å òàêà, êîëêî äúëãî òðàå èìóííàòà çàùèòà.
Îòãîâîðúò ñêîðî ìîæå äà áúäå îòêðèò âúâ Âî - ìàëêîòî èòàëèàíñêî ñåëèùå, êîåòî ñå ïðåâúðíà â ñâîåîáðàçíà ñâåòîâíà ëàáîðàòîðèÿ çà ïðîó÷âàíå íà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà è èçãðàæäàíåòî íà èìóííàòà çàùèòà. Âúâ Âî áåøå ðåãèñòðèðàí ïúðâèÿ ñìúðòåí ñëó÷àé íà Àïåíèíèòå", äîïúëíè òÿ, öèòèðàíà îò ÁÍÒ.
Ñëåä ñìúðòòà íà 89-ãîäèøíèÿ ìúæ, 3-õèëÿäíèÿò ãðàä áåøå ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà è íà âñè÷êè æèòåëè áÿõà íàïðàâåíè òåñòîâå. Òîãàâà 89 äóøè äàäîõà ïîëîæèòåëíè ïðîáè. Ïîñëåäâà ïúëíà "ñàìîèçîëàöèÿ" íà íàñåëåíèåòî. Ñëåä 9 äíè òåñòîâåòå áÿõà ïîâòîðåíè. Ñåãà íàñåëåíèåòî íà Âî å òåñòâàíî çà òðåòè ïúò.
"Ùå èìàìå ïî÷òè ïåðôåêòíà êàðòèíà çà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà. Ùå ðàçáåðåì êîé, êàê è çàùî å ðàçâèë àíòèòåëà. Ùå èìàìå è ãåíåòè÷íî ïðîó÷âàíå çà èìóííàòà ñèñòåìà", èíôîðìèðà Ñòåôàíî Ìåðèëèàíî, ïðåäñåäàòåë â Óíèâåðèñèòåòà ïî ìåäèöèíà îò Ïàäóà.
Òðåòî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî âúâ Âî ïðèêëþ÷âà óòðå.
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Êîìåíòàðè (5)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ìåæäóíàðîäíè íîâèíè:
ÑÀÙ ùå èìà âàêñèíà ñðåùó âèðóñà ïðåäè 2021 ã., òâúðäè Òðúìï
13:35 / 04.05.2020
15 ìèëèîíà äóøè óìèðàò îò êîêîëèöëè, ïàíäåìèÿ ïî-ñòðàøíà è îò êîð...
12:50 / 04.05.2020
Ñìúðòíîñòòà îò COVID-19 áåëåæè ñïàä â íÿêîè îò íàé-çàñåãíàòèòå ñò...
11:23 / 04.05.2020
Ïîåòàïíî çàïî÷âàò äà îòïàäàò è íàëîæåíèòå îãðàíè÷åíèÿ â Ãúðöèÿ
11:11 / 04.05.2020
Èñïàíèÿ çàïî÷íà äà îðãàíèçèðà ëåòíèÿ òóðèñòè÷åñêè ñåçîí
10:22 / 04.05.2020
Ïñèõîëîçè è ïñèõèàòðè âå÷å ãîâîðÿò çà "êîâèäîôîáèÿ"
09:38 / 04.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ïàäà ñëåä Ãåðãüîâäåí
23:40 / 02.05.2020
Ìåäèöèíñêè ñåñòðè îò ÓÌÁÀË Áóðãàñ âúçìóòåíè îò ñâîè äåçåðòèðàëè êîëåæêè
12:27 / 02.05.2020
Øîôüîð ïîäõâúðëè 400 ëâ. íà àéòîñêè ïîëèöàè, òå ãî àðåñòóâàõà
08:41 / 04.05.2020
Ïðîòåñò ñðåùó Ðóìåí Ðàäåâ, ãðàæäàíè ñå ñúáðàõà ïðåä Ïðåçèäåíòñòâîòî
16:41 / 02.05.2020
Îòâàðÿò è çàâåäåíèÿòà íà îòêðèòî, íî ïðè ñòðîãè ïðàâèëà
12:13 / 03.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà