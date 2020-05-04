ÑÇÎ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà èìóíèòåòà ñëåä áîëåäóâàíå îò êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 10:42 / 04.05.2020Êîìåíòàðè (5)255
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Èçëåêóâàíè ïàöèåíòè îò COVID-19, êîèòî äàâàò ïîëîæèòåëíè ïðîáè, íå ñà ïîâòîðíî çàðàçåíè. Òîâà çàÿâèõà åêñïåðòè îò Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ. Çà ïîäîáíè ñëó÷àè àëàðìèðà Þæíà Êîðåÿ, êîÿòî ïðåìèíà ïèêà íà ïàíäåìèÿòà â êðàÿ íà ôåâðóàðè.

Îêîëî 300 ïàöèåíòè â Þæíà Êîðåÿ ñà äàëè ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà COVID-19 íÿêîëêî ñåäìèöè, ñëåä êàòî ñà îçäðàâåëè.

"Íÿêîè ïàöèåíòè, êîèòî ñà äàëè îòðèöàòåëíè ïðîáè, ñëåä ñåäìèöà, äâå èëè ïîâå÷å ñà ñ ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà, å, ÷å äîêàòî äðîáîâåòå ñå âúçñòàíîâÿâàò, â òÿõ îñòàâàò ìúðòâè êëåòêè. Ïðè èçñëåäâàíå ñ PCR, èìåííî òå äàâàò ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà íå å èíôåêöèÿ, íå å ïîâòîðíî çàðàçÿâàíå, íå å ïîâòîðíî àêòèâèðàíå, âñúùíîñò òîâà å ÷àñò îò ëå÷åáíèÿ ïðîöåñ.

Îùå ïðåç ôåâðóàðè Êèòàé ñúîáùè çà ïúðâè ñëó÷àé íà èçëåêóâàí ïàöèåíò, äàë ïî-êúñíî ïîëîæèòåëíà ïðîáà. Ïîäîáíè ñëó÷àè ñà ðåãèñòðèðàíè è â ßïîíèÿ", 

êàçà Ìàðèÿ âàí Êåðêõîâå, òåõíè÷åñêè åêñïåðò îò ÑÇÎ:

"Ìîãàò ëè õîðàòà äà ñå çàðàçÿò ïîâòîðíî? Òîâà, êîåòî çíàåì äîñåãà, å, ÷å êîãàòî íÿêîé ñå çàðàçè ñ COVID-19, ñúçäàâà àíòèòåëà è òå èçãðàæäàò èìóíèòåò åäíà, äâå èëè òðè ñåäìèöè ñëåä èíôåêöèÿòà. Íî ñåãà ñå îïèòâàìå äà ðàçáåðåì äàëè òàçè ðåàêöèÿ îçíà÷àâà, ÷å òå ðàçïîëàãàò ñ èìóíèòåò, äàëè èìàò ñèëíà çàùèòà ñðåùó çàðàçàòà è àêî å òàêà, êîëêî äúëãî òðàå èìóííàòà çàùèòà.

Îòãîâîðúò ñêîðî ìîæå äà áúäå îòêðèò âúâ Âî - ìàëêîòî èòàëèàíñêî ñåëèùå, êîåòî ñå ïðåâúðíà â ñâîåîáðàçíà ñâåòîâíà ëàáîðàòîðèÿ çà ïðîó÷âàíå íà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà è èçãðàæäàíåòî íà èìóííàòà çàùèòà. Âúâ Âî áåøå ðåãèñòðèðàí ïúðâèÿ ñìúðòåí ñëó÷àé íà Àïåíèíèòå",  äîïúëíè òÿ, öèòèðàíà îò ÁÍÒ.

Ñëåä ñìúðòòà íà 89-ãîäèøíèÿ ìúæ, 3-õèëÿäíèÿò ãðàä áåøå ïîñòàâåí ïîä êàðàíòèíà è íà âñè÷êè æèòåëè áÿõà íàïðàâåíè òåñòîâå. Òîãàâà 89 äóøè äàäîõà ïîëîæèòåëíè ïðîáè. Ïîñëåäâà ïúëíà "ñàìîèçîëàöèÿ" íà íàñåëåíèåòî. Ñëåä 9 äíè òåñòîâåòå áÿõà ïîâòîðåíè. Ñåãà íàñåëåíèåòî íà Âî å òåñòâàíî çà òðåòè ïúò.

"Ùå èìàìå ïî÷òè ïåðôåêòíà êàðòèíà çà ðàçâèòèåòî íà âèðóñà. Ùå ðàçáåðåì êîé, êàê è çàùî å ðàçâèë àíòèòåëà. Ùå èìàìå è ãåíåòè÷íî ïðîó÷âàíå çà èìóííàòà ñèñòåìà", èíôîðìèðà Ñòåôàíî Ìåðèëèàíî, ïðåäñåäàòåë â Óíèâåðèñèòåòà ïî ìåäèöèíà îò Ïàäóà.

Òðåòî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî âúâ Âî ïðèêëþ÷âà óòðå.



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11:08 / 02.05.2020
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12:27 / 02.05.2020
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08:41 / 04.05.2020
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16:41 / 02.05.2020
Îòâàðÿò è çàâåäåíèÿòà íà îòêðèòî, íî ïðè ñòðîãè ïðàâèëà
12:13 / 03.05.2020
Áîðèñîâ: Ùàáúò ðàáîòè áåç çàïëàùàíå, äîêàòî íÿêîè áåçäåëíèöè ñïÿò äî îáÿä è ìè çàäàâàò ïîñëå âúïðîñè
08:53 / 03.05.2020
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