ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Самолетът на руската делегация лети над Аляска
Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, излетя от руското летище "Внуково“ близо до Москва в 7:50 и се насочва към град Анкъридж в американската Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък по местно време и в 17:43 часа българско време.
Според информацията на Flightradar, в момента самолетът лети над континенталната част на Аляска. Той не се придружава от нито един самолет, идентифициран от службата.
Кой се намира на борда на самолета и дали на него лети, в частност, Владимир Путин, все още не е известно.
В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството межди двете страни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4467
|предишна страница [ 1/745 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Безработни младежи дават пари, за да се преструват, че ходят на р...
14:35 / 14.08.2025
Биткойнът удари нов рекорд
13:35 / 14.08.2025
Европа обявява край на чуждестранните енергоемки стоки
13:17 / 14.08.2025
Русия се опитва да блокира WhatsApp
11:12 / 14.08.2025
Учени: Нито една държава не е застрахована от изменението на клим...
10:38 / 14.08.2025
Този курортен град слага край на туристическите апартаменти
10:37 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета