Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Самолетът на руската делегация лети над Аляска
Автор: Николина Александрова 16:51Коментари (0)50
©
Самолетът с руската делегация за стрщата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп след малко ще е над континенталната част на Аляска. Той трябва да кацне след около час и 10 мин.

Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, излетя от руското летище "Внуково“ близо до Москва в 7:50 и се насочва към град Анкъридж в американската Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък по местно време и в 17:43 часа българско време.

Според информацията на Flightradar, в момента самолетът лети над континенталната част на Аляска. Той не се придружава от нито един самолет, идентифициран от службата.

Кой се намира на борда на самолета и дали на него лети, в частност, Владимир Путин, все още не е известно.

В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че в състава на руската делегация, която ще участва в срещата на Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще участва специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Президентът на САЩ възнамерява да се фокусира върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна, и сътрудничеството межди двете страни.



Още по темата: общо новини по темата: 4467
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
предишна страница [ 1/745 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Безработни младежи дават пари, за да се преструват, че ходят на р...
14:35 / 14.08.2025
Биткойнът удари нов рекорд 
13:35 / 14.08.2025
Европа обявява край на чуждестранните енергоемки стоки
13:17 / 14.08.2025
Русия се опитва да блокира WhatsApp
11:12 / 14.08.2025
Учени: Нито една държава не е застрахована от изменението на клим...
10:38 / 14.08.2025
Този курортен град слага край на туристическите апартаменти
10:37 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
България в еврозоната
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: