Le Figaro
В понеделник съдът прецени, че "няма риск от укриване на доказателства, натиск, риск от съгласуване (...). Продължаването на предварителното задържане не е оправдано", заявява още прокуратурата.
Съдът реши да наложи съдебен контрол върху бившия президент, който включва забрана да напуска Франция. Той трябва да напусне затвора "Ла Сант" още днес.
Саркози излиза от затвора още днес
