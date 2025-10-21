TF1info.
Саркози отказа да помоли Еманюел Макрон за амнистия и заяви, че ще търси справедливост. Въпреки това Саркози беше поканен от Макрон за разговор в Елисейския дворец в края на миналата седмица. "Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо вдигната дори пред вратите на затвора“, уверява в интервю за La Tribune Dimanche бившият лидер на френската десница, чиито адвокати трябва да подадат молба за освобождаване веднага след влизането му в затвора.
70-годишният президент на републиката вероятно ще бъде настанен в една от петнадесетте килии с площ 9 м2 в изолационния блок. Този избор ще спести на Никола Саркози контакти с другите затворници, за да се гарантира неговата безопасност и да се избегнат снимки с мобилни телефони.
На 25 септември френските съдии смаяха съдебната зала, като наложиха заповед за задържане на Саркози за участие в престъпна група, без да изчакат апелативния процес, който трябва да се произнесе преди лятото. Те се позоваха на "изключителната тежест на деянето“ и дадоха на бившия държавен глава само кратък срок преди влизането му в затвора. Никола Саркози беше признат за виновен, че е позволил на двамата си най-близки сътрудници в Министерството на вътрешните работи, Брис Ортефе и Клод Геан, да започнат преговори в Триполи с цел тайно финансиране на кампанията му от Муамар Кадафи.
Саркози трябва да пристигне в затвора в 9:30 часа местно време (10:30 българско време). Почти веднага след пристигането си той ще бъде запознат с инструкциите за затворниците и информацията за вътрешния ред в затвора.
Най-известният затворник в затвора "Ла Санте" досега е бил френският офицер Алфред Драйфус, несправедливо обвинен в предателство в полза на Германия. Той е бил в този затвор в началото на 1895 г., преди да бъде изпратен във Френска Гвиана. Впоследствие е бил признат за невинен и върнат в армията. През 2025 г. френският парламент гласува посмъртно да му бъде дадено званието бригаден генерал.
