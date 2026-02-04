Саудитска Арабия вече ще издава паспорти на камилите
Министерството на околната среда, водите и земеделието обеща, че тази инициатива ще повиши "продуктивността и ефективността“ на сектора и ще се превърне в "надеждна база данни за справка“.
В публикацията си в социалните мрежи министерството представя и снимка на въпросния документ: зелен паспорт с емблемата на страната, украсено с изображение на златна камила.
Според канала Al Ehbariya паспортите ще помогнат за "организирането на продажбите“ и ще улеснят "търговията и транспорта“, като същевременно ще защитят правата на собствениците, тъй като ще опростят процедурата, с която те доказват, че дадено животно им принадлежи.
През 2024 г. правителството изчисли, че в Саудитска Арабия живеят около 2,2 милиона камили. Тези животни винаги са били жизненоважно средство за транспорт в страната, символ на престиж за собствениците си и носяти значителни печалби на животновъдите.
Камилите участват и в конкурси за красота, които се организират по време на годишни фестивали. Собствениците често инвестират стотици хиляди долари в тези конкурси. През последните години обаче организаторите се опитват да забранят пластичните операции на камилите (например, за да направят устните им по-изпъкнали или гърбиците им по-хармонични), практика, която процъфтява въпреки тежките санкции.
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
