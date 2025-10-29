ЗАРЕЖДАНЕ...
Седеметажна сграда се срути Турция, има затрупано семейство под развалините
Срутването е станало около 07:30 сутринта на улица Исикгел, по неизвестни до момента причини. На мястото са пристигнали силни сили на полицията, пожарната, AFAD (Служба за гражданска защита) и спасителите, които участват в издирването на оцелели.
Кметът на Коджаели, Илхами Акташ, заявява, че разследването на причините за срутването продължава във всичките му аспекти и добавя: "Смята се, че снощи едно семейство е било затрупано под развалините. Майката, бащата и трите им деца са под развалините. Нашите колеги продължават спасителната операция".
