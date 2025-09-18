ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
След отпадането на ограниченията за достъп до германския трудов пазар за българи и румънци през 2014 г., хиляди хора от Югоизточна Европа – често роми, маргинализирани в родните си страни – потърсиха по-добър живот в Германия. Те се заселиха основно в индустриални градове с евтини жилища като Хаген, Дуисбург, Дортмунд и Гелзенкирхен.
Много от новодошлите обаче пристигат без работа и разчитат на германската социална система. Достатъчна е минимална заетост (т.нар. Minijob), за да се придобие право на социални помощи – не само за работника, но и за цялото му семейство.
В Хаген и други градове мигрантите често наемат изоставени, евтини и занемарени имоти. Общинските проверки разкриват шокиращи условия: стаи, пълни с боклук и мухъл, кражби на ток, обитатели без регистрация, деца извън училище. В някои случаи в един имот са регистрирани десетки хора, които реално липсват – явен сигнал за измами със социални помощи.
Само в Хаген през 2023 г. живеят над 7 000 румънци и българи, което е около 3,5% от населението на града.
Социалното напрежение е плодородна почва за крайнодесни партии. В градове с много мигранти "Алтернатива за Германия“ (АзГ) печели все повече подкрепа. В Гелзенкирхен партията вече е първа сила, а на местните избори през 2025 г. удвои резултатите си и изведе кандидати на балотаж в Дуисбург, Гелзенкирхен и Хаген.
Притокът на семейства води до ръст на децата. За последните десет години в Хаген са построени или разширени 37 детски градини и 5 училища. Но и това не стига – 250 деца в момента нямат място в училище. В едно от новите основни училища 98% от учениците са с чуждестранен произход.
Списанието дава пример: семейство с три деца под 14 години може да получава около 3 350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем. За много хора от Югоизточна Европа това е повече, отколкото биха изкарали с работа.
Само през 2024 г. властите са проверили над 120 000 случая на съмнения за измами със социални помощи, като в повечето от тях подозренията са потвърдени.
Въпреки проблемите, страната има нужда от мигрантите: над 685 000 българи и румънци са наети на работа, много от тях в сектори, които германците избягват – например месопреработването. Без тях цели индустрии биха се оказали парализирани.
Според "Шпигел“ обаче тежестта от "имиграцията по бедност“ е концентрирана в индустриални райони и бедни квартали, докато богатите предградия на Мюнхен или Хамбург остават незасегнати.
