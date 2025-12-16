СNA.
Според полицията на щата Телангана, 50-годишният Акрам, родом от Хайдерабад, е имал ограничен контакт със семейството си в Индия, след като е имигрирал в Австралия през 1998 г., пише Reuters.
Нападението в неделя, при което загинаха 16 души, включително и един от нападателите, се разследва като терористичен акт, насочен срещу еврейската общност, и е най-смъртоносната масова стрелба в Австралия от близо три десетилетия, пояснява агенцията.
Семейството на нападателят, убит при стрелбата в Австралия, не е знаело за неговия екстремизъм
