ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер. А някои свалиха до 70 евро.
Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където може да се намери нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости на изгодни цени до 80 евро. Освен това, в края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.
След три часа път от София до Бяло море получаваш през септември спокойно море, прясна риба и узо, казват туроператорите.
През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите. Но и сърбите също избират това лято Бяло море за своя отдих. Има десетки български хотели в южната ни съседка, които също драстично свалиха цените и вече двама души могат да почиват за пет дни на Бяло море за 700 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 669
|предишна страница [ 1/112 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение удари Румъния
15:47 / 22.08.2025
Хванаха българин с 81 кг марихуана в Рим, криел ги сред сватбени ...
13:46 / 22.08.2025
Ужас в Гърция: Палестинец изнасили 14-годишно момиче с умствена и...
10:38 / 22.08.2025
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна транса...
15:11 / 21.08.2025
Световен хранителен гигант внедрява нова техника, щадяща природат...
14:30 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:52 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета