Daily Mail.
Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара Constellation, намиращ се в центъра на алпийския град Кран-Монтана.
Според местни власти сред жертвите има и чуждестранни туристи.
Швейцарският вестник Blick цитира лекар от мястото на инцидента, който предполага, че броят на жертвите може да е "десетки“, а вестник Le Nouvelliste съобщава, че източниците му описват "много жертви“, с "около 40 загинали и 100 ранени“.
Оцелял от пожара е разказал пред френския новинарски канал BFM: "Вечерта един сервитьор се качи на раменете на друг сервитьор. Той държеше свещ за рожден ден, която беше много близо до тавана, и [таванът] се запали за няколко минути.“
Сервитьор, размахващ фойерверк, може да е предизвикал пожара в Швейцария
©
Още по темата
Още от категорията
/
Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали други двама са загинали
29.12
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
13:02 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можеш да се гордееш с пост...
11:13 / 31.12.2025
Пиратка причини силна експлозия в двора на училище
13:36 / 30.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:34 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.