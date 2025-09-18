ЗАРЕЖДАНЕ...
|Shein дава "под наем" фабриките си в Китай на други модни марки
Други модни марки вече могат да се възползват от веригата за доставки на бързоразвиващия се търговец на дребно, която включва фабрики, способни да произведат нови дизайни за 5-7 дни, стига да отворят магазин в онлайн платформата му, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично.
Shein е започнала официално да набира марки, които да се присъединят към инициативата през последните два месеца след почти две години подготовка и тестове, казват източниците. Около 20 марки, включително френската модна марка Pimkie и марката на филипинския дизайнер Jian Lasala, в момента използват услугата, която се рекламира чрез нов сайт, стартирал през август, добавят те.
Освен производство, източниците твърдят, че Shein предлага на марките и разработване на мостри, складиране, продажби и изпълнение на поръчки – услуги, до които по-малките марки обикновено нямат достъп при ниските цени, на които се радва китайският гигант.
Превръщайки отношенията с доставчиците в продукт, Shein се стреми да изгради нов стълб на растежа, тъй като продажбите на собствената му марка са с ограничен потенциал за растеж след отмяната от САЩ на данъчните облекчения за малки пратки от Китай. Въпреки че са по-силни от платформата Temu на конкурента PDD Holdings, продажбите на Shein в САЩ не следват твърда посока, според данни на Bloomberg Second Measure.
В отговор на запитвания от Bloomberg News говорител на Shein заяви, че новата програма се нарича Xcelerator и има за цел да помогне на марките "да преодолеят предизвикателствата на веригата на стойността, предлагайки услуги директно на потребителите, производство по поръчка и глобален достъп до продажби, за да разширят своята креативност в световен мащаб“.
За разлика от Alibaba.com и 1688.com, които предлагат отворен достъп до китайски производители, търговецът на дрехи е поставил условие за достъп на доставчиците да участват в платформата му.
Инициативата, чиято основна цел е да привлече повече модни марки да се присъединят към пазара му, е опит да се възползва от обширната си мрежа за доставки на облекло в южната част на Китай в условията на нарастваща конкуренция и нестабилна търговска среда.
Мрежата за производство на Shein в Китай е по-трудна за копиране и може потенциално да допринесе за устойчиво развитие в дългосрочен план, ако продава услугите на конкуренти в бранша, казват източниците.
