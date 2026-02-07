Шести ден търсят майката на известна телевизионна водеща в САЩ
Преди 3 дни беше получено искане за откуп за Нанси Гътри. В него имаше два крайни срока – 5-и или 9-и февруари. Не беше обявено публично какво искат и заплашват да направят похитителите. Разследването се бави от множество искания за откуп в криптовалути, за които властите смятат, че не са от похитителите, а опит за измама, информира NOVA.
Случаят предизвика голям отзвук в Съединените щати. Савана Гътри, която трябваше да е водеща на предаванията от Олимпийските игри, не е на екран.
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
