LNG според доклад на агенция DPA.
При инцидента е загинал един от придружителите на децата, съобщи полицията на кантон Граубюнден.
Три деца са ранени при трагедията.
Две 13-годишни момичета и едно момче са ранени при инцидента, според полицейския доклад. Две момичета са транспортирани с хеликоптер до болница със средни до тежки наранявания. Швейцарският ежедневник Blick, позовавайки се на изявление на парамедик, съобщи, че едното от тях е получило открита фрактура на крака.
Разследването предполага, че шофьорът е объркал погрешно педала на газта със спирачката.
Говорителката на полицията уточни, че учениците са дошли от Швейцария и са отишли на училищна екскурзия до туристическия център в Седрун, който се намира на надморска височина от около 1400 метра.
Шофьор се блъсна в група ученици по време на екскурзия, има загинал
