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|Ùå ïî÷èâàìå ëè òàçè ãîäèíà â Ãúðöèÿ? Ñèòóàöèÿòà â ñòðàíàòà å ïðèòåñíèòåëíà
Â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ åïèäåìèîëîçèòå è Ãðàæäàíñêà çàùèòà ñà ïîäãîòâåíè íåîáõîäèìèòå ïðîòîêîëè çà îâëàäÿâàíå íà âñÿêà ñèòóàöèÿ, êîèòî ùå áúäàò àêòèâèðàíè, àêî ñå ñìåòíå çà íåîáõîäèìî, èíôîðìèðà "Òðóä".
29 îò íîâèòå ñëó÷àè ñà â Êñàíòè, à ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò îò ïîëåòè â ÷óæáèíà. Äîáðàòà íîâèíà å, ÷å â ñòðàíàòà íÿìà ìíîãî ðàçïðîñòðàíåíèå, íî èìà ðèñê îò ïîëåòè îò ÷óæáèíà, îñîáåíî îò êîíêðåòíè ëåòèùà.
Îòòóê è êîìåíòàðúò â ñúîáùåíèåòî íà ùàáà, ÷å "ïðàâèòåëñòâîòî ñëåäè îòáëèçî ðàçâèòèåòî íà ìåñòíî è ìåæäóíàðîäíî íèâî è å ãîòîâî äà ñå íàìåñè, ïî âñÿêî âðåìå, àêî å íåîáõîäèìî“.
Íå å èçêëþ÷åíî äà ñå íàëîæè çàáðàíà íà ïîëåòè îò êîíêðåòíè ëåòèùà èëè êîíêðåòíè äåñòèíàöèè, îò êîèòî áÿõà êîíñòàòèðàíè ñëó÷àè íà âèðóñà - êàêòî áåøå â Äîõà, Êàòàð. Ïðåìèåðúò Ìèöîòàêèñ å òîçè, êîéòî ùå âçåìå îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå ïðåäè âñÿêà ìÿðêà çà íàìàëÿâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19.
Â òîçè êîíòåêñò äíåñ ñå î÷àêâà ñðåùà ñ ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî Âàñèëèñ Êèêèëèàñ, çàìåñòíèê-ìèíèñòúðà íà ãðàæäàíñêàòà çàùèòà Íèêîñ Õàðäàëèàñ è åïèäèìèîëîãà Ñîòèðèñ Öèîäðàñ.
Â íèêàêúâ ñëó÷àé ïðàâèòåëñòâîòî íå èñêà â ñòðàíàòà äà öàðè êëèìàò íà ïàíèêà, îñîáåíî ñëåä êàòî ãðàíèöèòå íà ñòðàíàòà ñå î÷àêâà äà îòâîðÿò, êàêòî å ïî ïëàí, çà ïîñðåùàíå íà òóðèñòè, ïúðâî íà 15 þíè, à ñëåä òîâà íà 1 þëè.
Îñíîâåí ïðèîðèòåò å áúðçîòî ëîêàëèçèðàíå íà îãíèùàòà, çà äà íÿìà ðàçïðîñòðàíåíèå. "Âñè÷êî å íà ìàñàòà", çàÿâèõà ïðàâèòåëñòâåíèòå ñëóæèòåëè, îïèñâàéêè êàê ïðàâèòåëñòâîòî ùå ïðîäúëæè íàïðåä, àêî èìà ëîêàëåí ïðîáëåì ñ ãîëÿì áðîé ñëó÷àè: "Ùå áúäå çàòâîðåíî. Íåçàâèñèìî äàëè å ãåîãðàôñêà îáëàñò - êâàðòàë, îñòðîâ èëè ïðåôåêòóðà - èëè ñòðóêòóðà, êàòî ó÷èëèùå, èëè êàêâîòî è äà å."
Ñêîêúò â ñëó÷àèòå ñ Covid-19 äîâåäå äî ðåøåíèåòî çà âúçîáíîâÿâàíå íà åæåäíåâíèòå áðèôèíãè èëè ñúîáùåíèÿ, êîèòî áÿõà ïðåóñòàíîâåíè. Ïî ïëàí îò ñúáîòà áàðîâåòå, êàôåíåòàòà è ðåñòîðàíòèòå â Ãúðöèÿ ìîãàò äà èçïîëçâàò ñâîèòå çàêðèòè ïðîñòðàíñòâà çà êëèåíòè. Íå ñå çíàå îáà÷å äàëè ïðè òàêà ñúçäàäåíàòà ñèòóàöèÿ ìåðêèòå íÿìà äà ñå ïðîìåíÿò.
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Êîìåíòàðè (4)
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Èíäèéñêîòî ìîì÷å, êîåòî ïðåäðå÷å êîðîíàâèðóñà, ñ íîâî óæàñÿâàùî ï...
18:58 / 09.06.2020
Ñîôèÿ å åäèí îò íàé-åâòèíèòå ãðàäîâå â ñâåòà çà ÷óæäåíöè
14:28 / 09.06.2020
Îò Êèòàé ñå õâàëÿò ñ ïðîãðåñ â ðàçðàáîòêàòà íà âàêñèíà ñðåùó âèðó...
14:05 / 09.06.2020
Ðóñèÿ ñå çàâðúùà êúì íîðìàëíèÿ ñè ðèòúì
13:45 / 09.06.2020
Íàïðåæåíèå ìåæäó Ãåðìàíèÿ è ÑÀÙ çàðàäè èçòåãëÿíå íà âîéñêè
12:07 / 09.06.2020
Ñìèòüîñ: Ïðåäñòîè ìàñîâî èçíàñÿíå íà íàöèîíàëíè áîãàòñòâà ñðåùó ñ...
11:14 / 09.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Åòî òîçè ìëàä áîðåö å ñïàñèë îò óäàâÿíå äðóãîòî ìîì÷å â Áóðãàñ
14:22 / 08.06.2020
Àéòîçëèÿ ñ "Îïåë" ïîìåòå ó÷åíèê â Áóðãàñ è ñè ïðîäúëæè ïî ïúòÿ
08:46 / 08.06.2020
Óæàñ â Áóðãàñ! Äúùåðÿ óáè ñîáñòâåíàòà ñè ìàéêà!
12:37 / 09.06.2020
Îãðîìíà òðàãåäèÿ! Èçâàäèõà òðóïà íà âòîðîòî óäàâèëî äî Ìîñòà ìîì÷å!
16:31 / 07.06.2020
10-ãîäèøåí âåëîñèïåäèñò ïîñòðàäà â Ðóåí
08:45 / 09.06.2020
Âòîðè äåí ïîäðåä íàä 40 íîâè ñëó÷àÿ íà COVID-19 ó íàñ, êàêâî ñå ñëó÷âà?
10:36 / 07.06.2020
Àáîíàìåíò
Àíêåòà