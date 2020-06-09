Ùå ïî÷èâàìå ëè òàçè ãîäèíà â Ãúðöèÿ? Ñèòóàöèÿòà â ñòðàíàòà å ïðèòåñíèòåëíà

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 22:12 / 09.06.2020Êîìåíòàðè (4)116
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Ãðúöêîòî ïðàâèòåëñòâî å â ãîòîâíîñò äà âúâåäå îòíîâî îãðàíè÷èòåëíè ìåðêè, àêî íîâèòå îãíèùà íà êîðîíàâèðóñ â ñòðàíàòà ïðîäúëæàò äà ñå ðàçðàñòâàò. Ïðèòåñíèòåëåí å ôàêòúò, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå òðè äíè ñà ðåãèñòðèðàíè íîâè 97 ñëó÷àè íà çàáîëåëè, èëè ïî 25 áëèçî íà äåí.

Â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ åïèäåìèîëîçèòå è Ãðàæäàíñêà çàùèòà ñà ïîäãîòâåíè íåîáõîäèìèòå ïðîòîêîëè çà îâëàäÿâàíå íà âñÿêà ñèòóàöèÿ, êîèòî ùå áúäàò àêòèâèðàíè, àêî ñå ñìåòíå çà íåîáõîäèìî, èíôîðìèðà "Òðóä".

29 îò íîâèòå ñëó÷àè ñà â Êñàíòè, à ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò îò ïîëåòè â ÷óæáèíà. Äîáðàòà íîâèíà å, ÷å â ñòðàíàòà íÿìà ìíîãî ðàçïðîñòðàíåíèå, íî èìà ðèñê îò ïîëåòè îò ÷óæáèíà, îñîáåíî îò êîíêðåòíè ëåòèùà.

Îòòóê è êîìåíòàðúò â ñúîáùåíèåòî íà ùàáà, ÷å "ïðàâèòåëñòâîòî ñëåäè îòáëèçî ðàçâèòèåòî íà ìåñòíî è ìåæäóíàðîäíî íèâî è å ãîòîâî äà ñå íàìåñè, ïî âñÿêî âðåìå, àêî å íåîáõîäèìî“.

Íå å èçêëþ÷åíî äà ñå íàëîæè çàáðàíà íà ïîëåòè îò êîíêðåòíè ëåòèùà èëè êîíêðåòíè äåñòèíàöèè, îò êîèòî áÿõà êîíñòàòèðàíè ñëó÷àè íà âèðóñà - êàêòî áåøå â Äîõà, Êàòàð. Ïðåìèåðúò Ìèöîòàêèñ å òîçè, êîéòî ùå âçåìå îêîí÷àòåëíîòî ðåøåíèå ïðåäè âñÿêà ìÿðêà çà íàìàëÿâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19.

Â òîçè êîíòåêñò äíåñ ñå î÷àêâà ñðåùà ñ ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî Âàñèëèñ Êèêèëèàñ, çàìåñòíèê-ìèíèñòúðà íà ãðàæäàíñêàòà çàùèòà Íèêîñ Õàðäàëèàñ è åïèäèìèîëîãà Ñîòèðèñ Öèîäðàñ.

Â íèêàêúâ ñëó÷àé ïðàâèòåëñòâîòî íå èñêà â ñòðàíàòà äà öàðè êëèìàò íà ïàíèêà, îñîáåíî ñëåä êàòî ãðàíèöèòå íà ñòðàíàòà ñå î÷àêâà äà îòâîðÿò, êàêòî å ïî ïëàí, çà ïîñðåùàíå íà òóðèñòè, ïúðâî íà 15 þíè, à ñëåä òîâà íà 1 þëè.

Îñíîâåí ïðèîðèòåò å áúðçîòî ëîêàëèçèðàíå íà îãíèùàòà, çà äà íÿìà ðàçïðîñòðàíåíèå. "Âñè÷êî å íà ìàñàòà", çàÿâèõà ïðàâèòåëñòâåíèòå ñëóæèòåëè, îïèñâàéêè êàê ïðàâèòåëñòâîòî ùå ïðîäúëæè íàïðåä, àêî èìà ëîêàëåí ïðîáëåì ñ ãîëÿì áðîé ñëó÷àè: "Ùå áúäå çàòâîðåíî. Íåçàâèñèìî äàëè å ãåîãðàôñêà îáëàñò - êâàðòàë, îñòðîâ èëè ïðåôåêòóðà - èëè ñòðóêòóðà, êàòî ó÷èëèùå, èëè êàêâîòî è äà å."

Ñêîêúò â ñëó÷àèòå ñ Covid-19 äîâåäå äî ðåøåíèåòî çà âúçîáíîâÿâàíå íà åæåäíåâíèòå áðèôèíãè èëè ñúîáùåíèÿ, êîèòî áÿõà ïðåóñòàíîâåíè. Ïî ïëàí îò ñúáîòà áàðîâåòå, êàôåíåòàòà è ðåñòîðàíòèòå â Ãúðöèÿ ìîãàò äà èçïîëçâàò ñâîèòå çàêðèòè ïðîñòðàíñòâà çà êëèåíòè. Íå ñå çíàå îáà÷å äàëè ïðè òàêà ñúçäàäåíàòà ñèòóàöèÿ ìåðêèòå íÿìà äà ñå ïðîìåíÿò.



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