Ще спре ли вносът на лекарства в Европа заради кризата в Близкия изток – да се притесняваме ли?
Конфликтът вече нарушава доставките на ключови суровини като петрол, газ, торове и хелий, а следващият засегнат сектор може да бъде здравеопазването. Според анализатори това е "перфектната буря“ – затварянето на Ормузкия проток затруднява търговията, а Индия, която е известна като "аптеката на света“, произвежда голяма част от генеричните лекарства и активните съставки. В настоящата геополитическа ситуация износът им става все по-труден.
Затварянето и ограниченият режим на работа на летища в Дубай, Доха и Абу Даби принуждават фармацевтичните компании да пренасочват доставките си. Част от тях вече разчитат на морски транспорт, което удължава сроковете за доставка. В същото време корабоплаването – основният канал за доставка на лекарства – също е под натиск заради блокадата в Ормузкия проток, обяснява bTV.
"Все още не сме в криза, но ситуацията е сериозна“, казват представители на индустрията. Ако конфликтът се проточи, недостиг на медикаменти може да се появи само след няколко седмици. Обикновено доставчиците поддържат запаси за шест до осем седмици, за да избегнат липси.
Подобен сценарий вече беше наблюдаван по време на пандемията от COVID-19, когато парацетамол и други болкоуспокояващи станаха дефицитни заради рязко увеличеното търсене и ограниченията в производството в Индия, която осигурява около 60% от генеричните лекарства в света. Великобритания произвежда около половината от лекарствата си, докато една трета идва от Индия, а останалите – от ЕС.
Войната между САЩ и Израел срещу Иран вече е довела до удвояване на разходите за въздушен транспорт. Около 20% от лекарствата за британската здравна система пристигат по въздух, а производителите се опитват да поемат увеличените разходи, въпреки ниските си печалби. Това обаче крие риск някои медикаменти да станат нерентабилни за доставка.
Докато цените за болниците са фиксирани по дългосрочни договори, доставките към аптеки и лични лекари могат да поскъпнат.
Експерти посочват, че засега доставките не са прекъснати, но вече са сериозно затруднени. Ако кризата се задълбочи, се очаква умерено, но осезаемо повишение на цените.
Допълнителен натиск идва и от скока в цените на петрола и газа, които оскъпяват производството на ключови химически съставки за лекарства, както и на медицински консумативи като спринцовки, флакони и защитно оборудване. В крайна сметка, предупреждават експертите, цената ще бъде платена от пациентите – директно или чрез здравните системи, финансирани от данъкоплатците.
